Legende von Manchester United an Demenz erkrankt

„Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich offen über meinen Zustand sprechen möchte“, so Law in einem Statement auf der Klub-Webseite der „Red Devils“. „Bei mir wurde eine ‘gemischte Demenz‘ diagnostiziert, das heißt mehr als eine Art von Demenz, in meinem Fall Alzheimer und vaskuläre Demenz. Dies war ein äußerst schwieriges Jahr für uns alle, und die langen Zeiten der Isolation haben sicherlich nicht dazu beigetragen.“