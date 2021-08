Chelsea-Fan via Stadion-Mikro: „Haut Werner raus!“

Die Mannschaft trainierte auf dem Platz, hörte also gut, was diverse Fans so ins Mikrofon sagten. Also auch die eine pikante Forderung des Mannes, der Timo Werner lieber bei einem anderen Klub sehen würde als bei „seinem“. Die Reaktionen auf der Tribüne fielen unterschiedlich aus. Sie reichten von sekundierendem Gelächter bis zu von Empörung getragenen Forderungen, dass der „Lautsprecher“ das Stadiongelände verlassen sollte. Moderatorin Olivia Buzgalo kommentierte später via Twitter: „Es war wundervoll, mit euch zu reden (auch wenn ein Idiot dabei war, der das Ganze ruinieren wollte).“