Ladendiebin biss bei Festnahme kräftig zu

Als die 22-Jährige schlussendlich von den Polizisten angehalten werden konnte, eskalierte die Situation. Die junge Frau trat um sich und schimpfte, was das Zeug hielt. Am Boden fixiert, biss sie dann noch einer Beamtin in die Hand. Die 49-Jährige wurde verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.