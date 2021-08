Anna Gasser will „Natur etwas zurückgeben“

Es ist ein höchst professionell produzierter Clip, in dem sich Snowboard-Queen Anna Gasser vorstellet, über ihre Vorlieben plaudert und sich Gedanken zum Klima und der Umwelt. Quintessenz: „Ich reise viel und versuche daher, der Umwelt etwas zurück zu geben.“ Und das am liebsten, so viel Zeit für Werbung muss sein, mit ihrem ganz speziellen E-Auto (über dessen ökologischen Gesamt-Fußbadruck wohl auch diskutiert werden kann), Marke Audi. Eines muss man der Firma lassen: Es gibt definitiv plumpere Arten, die gewünschten (PR)-Botschaften unters Volk zu bringen.