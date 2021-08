„Beteiligung von Wien wäre nur fair“

Herr Landesrat, Sie waren einer der ersten Befürworter des Tickets. Wie groß ist nun die Erleichterung ?

Ich bin sehr froh. Wir waren das erste Land, das den Vertrag zum Ticket unterzeichnet hat und ich habe es auch im Regierungsprogramm mitverhandelt.



Wie sehen Sie die Zurückhaltung des Ostens, gerade jenen von Wien?

Ich hoffe sehr, dass Wien noch mitmachen wird. Ohne die Bundeshauptstadt ist das Ticket nur halb so attraktiv. Es wäre auch nur fair, wenn sich Wien beteiligen würde, weil die Bundesländer jahrzehntelang für die U-Bahn in Wien mitbezahlt haben.



Wie finanziert sich das Bundesticket?

Vom Bund bekommen wir 7,2 Millionen Euro als Tarif-Stützung.



Wann glauben Sie wird das komplette 1-2-3-Ticket in Österreich umgesetzt werden?

Ich gehe davon aus, dass es in den kommenden zwei Jahren so weit sein wird.