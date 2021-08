SP-Kritik an S-8-Stopp: „Ein Hohn für Anrainer“

Es war ein Polit-Vorstoß mit Folgen: Nachdem die grüne Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler mit der S 34 und der S 8 die beiden größten Verkehrsprojekte des Landes auf Eis gelegt hat, reißt die politische Kritik an der zugrunde liegenden Evaluierung auch weiterhin nicht ab. „Genug gebremst“, wurde beim geplanten Bau der Marchfeld-Schnellstraße S 8. Das befindet man nun zumindest auch in den Reihen der Landes-SP. Die Evaluierung sei „ein Hohn für alle Anrainer, die seit vielen Jahren mit der Lärmentwicklung und den Gefahren durch das hohe Verkehrsaufkommen leben müssen“, kritisiert Landesvize Franz Schnabl und nimmt die Bundesregierung in die Pflicht. „Müssten der Kanzler und die Verkehrsministerin hier als Anrainer leben, würden wahrscheinlich umgehend die Bagger auffahren, um den Bau in Angriff zu nehmen“, legt die rote Landtagspräsidentin Karin Renner nach.