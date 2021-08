Größter Solarpark Österreichs in Friesach eröffnet

Als Impuls für die Wärmewende hat der Klima- und Energiefonds den Solar-Park unterstützt. Geschäftsführer Ingmar Höbarth: "Durch unsere Förderungen setzen wir entscheidende Impulse, damit solarthermische Innovationen rasch auf den Markt kommen. Unser neuestes Flaggschiff in Österreich ist nun die größte Solarthermieanlage in Friesach in Kärnten.