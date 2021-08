US-Frauen-Star Carli Lloyd kündigt Karriereende an

Die zweifache Weltfußballerin Carli Lloyd hat das Ende ihrer Karriere angekündigt! Der nationale Verband US Soccer teilte am Montag mit, dass die nächsten vier Länderspiele der amerikanischen Frauen-Auswahl im September und Oktober die letzten der 39-Jährigen im US-Trikot sein werden. Anschließend wird sie noch die Saison in der heimischen National Women‘s Soccer League mit NJ/NY Gotham FC zu Ende spielen.