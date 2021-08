Stromausfälle nach starkem Gewitter

Erneut zieht ein heftiges Gewitter über das Bundesland Salzburg. Dies führt in einigen Orten zu Stromausfällen, wie in Puch bei Hallein, in Mittersill und in Taxenbach. Ursache dürften entwurzelte Bäume und Blitzschläge sein. Angespannt ist die Lage besonders im Oberpinzgau: Dort hatte Starkregen in der Nacht zum Sonntag schwere Vermurungen ausgelöst.