Vandalen beschädigten in Tirol Spiegel von Pkw

Gegen 5.30 Uhr beschädigte der Deutsche den am Herzog Siegmund Ufer in Innsbruck geparkten Pkw. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet, welcher die Polizei verständigte. „Nach einer kurzen Fahndung konnte der Mann angehalten werden. Er wird auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt“, heißt es seitens der Exekutive. Wie hoch der Sachschaden, der am Fahrzeug entstanden ist, ist noch unklar.