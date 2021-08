Grbic-Klub Lorient nach 1:0 gegen Monaco Leader

Der Arbeitgeber von ÖFB-Teamstürmer Adrian Grbic feierte am Freitagabend zum Auftakt der 2. Runde einen überraschenden 1:0-Heimerfolg gegen AS Monaco und hält ungeschlagen bei vier Punkten. Das entscheidende Tor ging auf das Konto von Einser-Stürmer Terem Moffi (31.), Grbic wurde für ihn erst in der 85. Minute eingewechselt. Monaco ist mit nur einem Punkt vorerst nur Liga-16.