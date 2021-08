„Playboy“-Nackedei Mimi Gwozdz ist freiwillig raus

„Ich möchte Promi Big Brother verlassen, weil ich einfach keine Kraft mehr habe. Sowohl körperlich als auch nervlich bin ich komplett am Ende“, erklärte die 27-Jährige erschöpft im Sprechzimmer des Raumstationsbereichs der Show, die in diesem Jahr als Weltall-Mission angesiedelt wurde. Auf dem Big Planet geht es den Bewohnern gut, in der Raumstation müssen sie darben.