GAK: „Bei uns wird immer schnell geschrien“

„Andere in die Presche springen“

Auch Zweitligist Lafnitz hat Personalsorgen: „Uns fehlen gleich sieben Spieler“, stöhnt Trainer Philipp Semlic, dessen Truppe personell also aus dem letzten Loch pfeift. Grasser und Meister sind gesperrt, Gschiel, Gölles, Fuchshofer, Kirnbauer und Prohart liegen verletzt flach. „Jetzt müssen eben andere in die Presche springen“, meint Semlic. Gegen Meister BW Linz soll am Freitag der Heim-Fluch enden: Seit 16. April warten Kröpfl und Co. zuhause auf einen Dreier.