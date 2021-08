Schützenhöfer/Plesiutschnig im EM-Achtelfinale

Die Beach-Volleyballerinnen Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig haben bei der Heim-EM das Achtelfinale erreicht. Die als Nummer acht gesetzte Paarung besiegte am Donnerstag im gut gefüllten Stadion am Wiener Heumarkt in der Zwischenrunde die Griechinnen Panagiota Karagkouni/Vasiliki Arvaniti 2:0 (16,19). Ihre nächsten Gegnerinnen am Freitag sind die Deutschen Chantal Laboureur/Cinja Tillmann. Die ÖVV-Männer starteten indes mit nur einem Sieg aus fünf Partien schlecht. Im Video oben sehen Sie den LIVESTREAM.