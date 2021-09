So wird Estelle auf Rolle der Königin vorbereitet

Estelle lernt schon viel über königliche Arbeit

Demnach weiß Estelle auch schon als junges Mädchen so einiges über ihre Herkunft und die Geschichte der königlichen Familie in Schweden. Bei so manchem Großereignis wurde Estelle bewusst von der royalen Familie aktiv eingebunden, damit sie schon früh Erfahrungen mit öffentlichen Auftritten machen konnte. Bei besonderen Anlässen wie dem Victoriatag, dem schwedischen Nationalfeiertag, oder aber auch verschiedenen Einweihungszeremonien trat Estelle deshalb bereits ins Rampenlicht.