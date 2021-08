Deponie-Problem wird größer

Anders sieht das Gemeindevertreter Bernhard Weiß (SPÖ): „Der Naturschutz ist wichtig, die Gesundheit der Anrainer ist aber genauso wichtig. Man sollte daher prüfen, ob die Grubenlaufkäfer und Milane umgesiedelt werden können.“ Bei einem Abtransport per Bahn würden weitere Orte durch den Lärm nächtlicher Züge belastet werden. Das sieht auch Wagner so. Er will die Belastung aber mit einem später sowieso benötigten Lärmschutz gering halten. Die ÖBB sollten diesen bereits am Anfang der Bauphase errichten.