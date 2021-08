Regionalligisten stehen vor harten Aufgaben im Cup

St. Johann muss beim Pongau-Derby in Altenmarkt antreten. „Wir spielen in der Vorbereitung oft gegeneinander, haben uns immer schwer getan. Das wird ein harter Brocken“, betont St.Johann-Trainer Ernst Lottermoser. Auch Seekirchen (in Hallwang), Kuchl (in Bürmoos) und Grödig (in Hallein) müssen bei Salzburgligisten ran. „Ich erwarte einen heißen Tanz. Bei Hallwang gibt‘s viele Spieler mit Seekirchen-Vergangenheit, die sind sicher doppelt motiviert“, weiß Anton Feldinger, Boss der Wallerseer.