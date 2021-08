Teresa Palmer: Sieben Jahre nonstop beim Stillen

„Total erschöpft“, aber auch „unendlich dankbar“

Über ihre Zeit als Mutter schreibt sie auf Instagram: „Heute ist der 2.728. Tag, an dem ich stille. Seit dem 17. Februar 2014, als mein erster Sohn geboren wurde, lege ich meine Kinder an die Brust. Ich stillte ihn bis ins Kleinkindalter und während meiner zweiten Schwangerschaft, dann stillte ich ein Jahr lang zwei Kinder gleichzeitig. Dann stillte ich meinen zweiten Sohn während der Schwangerschaft mit meiner ersten Tochter, danach stillte ich beide Kinder gleichzeitig. Jetzt stille ich meine Tochter noch immer während dieser Schwangerschaft. Und in wenigen Wochen werde ich erneut zwei Kinder stillen. Manchmal ist es ziemlich viel, ich bin total erschöpft und will einfach nur meinen Körper zurück, an anderen Tagen bin ich unendlich dankbar, denn ich genieße und ehre diese Erfahrung mit meinen Kindern.“