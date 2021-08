Platzsturm und Rote Karte! Mourinho rastet aus

Insgesamt 4(!) Rote Karten

Die Gemüter bei Roma blieben ehitzt. Mancini in der 65. und Kasdorp in der 78. wurden vom Schiedsrichter vorzeitig unter die Dusche geschickt. Insgesamt gab es also vier Rote Karten für den Klub aus der italienischen Hauptstadt - in einem Testspiel! Das Spiel endete 5:2 für Betis Sevilla, da die Roma spielerisch komplett auseinander brach.