Unwetter-Schäden kosten 30,6 Millionen Euro

Das Hochwasser nach den intensiven Regenfällen am 17. und 18. Juli in Salzburg hat im Bundesland einen Schaden von rund 30,6 Millionen Euro angerichtet. Das teilte Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) am Donnerstag mit. Bei dem Betrag handelt es sich freilich nur um die Summen, die in den nächste Wochen und Monaten beim Katastrophenfonds des Landes eingereicht werden dürften - die Gesamtschadensbilanz fällt noch deutlich höher aus