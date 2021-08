Urlauber bei Starkregen aus Salzach gerettet

In der Nacht zum Donnerstag hatten die Einsatzkräfte in Neukirchen am Großvenediger in Salzburg alle Hände voll zu tun: Der Starkregen hat die Salzach wieder anschwellen lassen - ein Urlauber, der lautstark Hilferufe von sich gab, musste von einer Sandbank inmitten des Flusses gerettet werden.