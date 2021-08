Festival in Kroatien: 43 Corona-Fälle in Tirol

Die Tiroler Gesundheitsbehörde hatte bereits in der Vorwoche einen öffentlichen Aufruf gestartet. Dieser richtete sich an alle Personen, die vom 17. bis 24. Juli beim Festival „Austria goes Zrce“ in Kroatien dabei waren. Diese sollten sich unbedingt sofort einem PCR-Test unterziehen. Bis Ende vergangener Woche ist die Zahl der bisher bekannt gewordenen Infektionen im Zusammenhang mit der mehrtägigen Beach-Party in Kroatien in ganz Österreich auf über 300 gestiegen.