Tirol: Corona-Aufruf nach Festival in Kroatien

Fast 20.000 vorwiegend junge Menschen feierten beim Festival ausgelassen. Mittendrin auch viele Tiroler. Einige von ihnen brachten in der Folge das Coronavirus mit nach Hause. „Nachdem wie in anderen Bundesländern auch in Tirol positive Testergebnisse infolge einer Rückreise aus Zrce vorliegen - aktuell sind es in Tirol vier -, wird vonseiten der Gesundheitsbehörde vorsorglich ein öffentlicher Aufruf unternommen“, hieß es am Mittwoch vonseiten des Landes.