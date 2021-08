Mit dem Heimkehrer soll’s bergauf gehen

Der „Seilbahnexperte“ soll´s richten

„Mit Walter Siegele konnten wir als Nachfolger einen ausgewiesenen Seilbahnexperten gewinnen, der heute seinen ersten Arbeitstag hat“, versprühte am Sonntag der AR-Vorsitzende Thomas Hittler Zuversicht, „sein Herz schlägt für den Venet.“ Der in Zams aufgewachsene Siegele ist im Unternehmen bestens bekannt, agierte er doch von 1992 bis 2008 dort als Betriebsleiter. Anschließend arbeitete er zunächst als technischer und in Folge als kaufmännischer Geschäftsführer mit Personalverantwortung bei den Bergbahnen Sölden.