Fallschirmlehrer starb, Tandempassagier gerettet

Ein Fallschirmlehrer in Australien ist bei einem Tandemsprung gestorben und hat dabei seinem Passagier (54) wohl das Leben gerettet, indem er diesen mit seinem Körper schützte. Der erfahrene Fallschirmspringer Arron Toepfer, den Kollegen als „hoch qualifiziert“ bezeichnen, habe so die ganze Wucht des Aufpralls aufgefangen und sei noch am Unfallort verstorben. In Australien wird der 35-Jährige, der bis zu acht Sprünge pro Woche absolvierte, nun als Held gefeiert.