Gegen Boykott! Araberin und Israelin umarmen sich

Die beiden Judoka trafen in der -78-Kilogramm-Kategorie der Frauen aufeinander. Alqahtani war mit einer Wild Card in Tokio dabei, die Israelin Hershko ging als Favoritin in die Partie. Einige bezweifelten, dass ihre Gegnerin antreten würde. Doch es kam diesmal alles anders: Alqahtani trat an und zeigte damit olympischen Geist. Am Ende siegte die Israelin im Kampf der beiden, aber das wurde fast schon zur Nebensache.