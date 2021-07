Stöckl will Wohnbaudarlehen vergolden

Opposition will keine Darlehen verkaufen

Über mögliche Summen will Stöckl noch nicht sprechen, zuerst müssten die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt werden. In Frage kommen nur Darlehen an Wohnbauträger und nicht an private Darlehensnehmer. Stöckl will nur an einheimische Banken verkaufen und noch heuer eine Entscheidung treffen.