Judo-Show! Polleres besiegt Kim mit Golden Score

Die Weltranglistenachte Michaela Polleres hat am Mittwoch bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Judo-Gewichtsklasse bis 70 kg ihre ersten beiden Kämpfe gewonnen. Die Niederösterreicherin setzte sich erst gegen die Irin Megan Fletcher durch (Waza-Ari), anschließend besiegte sie im Budokan in der Verlängerung die Südkoreanerin Kim Seongyeon (Waza-Ari). Nächste Gegnerin um den Poolsieg und damit Halbfinaleinzug ist die Weltranglistensiebente Barbara Matic aus Kroatien.