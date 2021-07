Steht „deprimierendster Spielplatz“ vor Aus?

Genehmigungsverfahren läuft noch

Noch in diesem Sommer sollen die sieben Mietwohnungen und das Geschäftslokal des Bauvorhabens bezugsfertig sein, die „Krone“ berichtete. So wie der Spielplatz derzeit aussieht, ist er von den Behörden allerdings nicht genehmigt worden. So steht es auch im Baubescheid des Besitzers. Das Genehmigungsverfahren läuft noch immer.