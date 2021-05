Mini-Spielplatz wird so nicht genehmigt

Fertig ist das Bauvorhaben in der Hüfnergasse im Stadtteil Riedenburg noch nicht. Der geplante Spielplatz des Komplexes ist dennoch bereits in aller Munde. Die Scherz-Internetseite „Made My Day“ hat dem Projekt jüngst gar einen Architekturpreis verliehen – für den „deprimierendsten Kinderspielplatz 2021“, die „Krone“ berichtete.