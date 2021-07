Kroatien und Serbien streiten um Nikola Tesla

Kroatien könnte frühestens im Jahr 2023 der Eurozone beitreten, das jüngste EU-Land hat aber schon begonnen, die Motive für die Euromünzen auszuwählen. Als Tesla geboren wurde, gehörte sein Geburtsdorf Smiljan zum Kaisertum Österreich. Die Grund- und Mittelschule besuchte er in Gospic, das Gymnasium in Karlovac. In den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts studierte er an der Technischen Hochschule in Graz. Im Jahr 1884 wanderte Tesla in die USA aus.