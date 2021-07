Salzburg verlängert Kjaergaards Vertrag bis 2024!

Maurits Kjaergaard hat seinen Vertrag bei Fußball-Double-Gewinner Red Bull Salzburg vorzeitig bis Ende Mai 2024 verlängert. Der 18-jährige Däne gilt als große Zukunftshoffnung und schaffte nach 41 Einsätzen für den in der 2. Liga tätigen Kooperationsclub FC Liefering den Sprung in den Profikader von Österreichs Topteam. Für das hat der im Sommer 2019 von Lyngby gekommene Mittelfeldakteur am 28. Februar beim 1:2 bei Sturm Graz schon einmal in der Bundesliga gespielt.