In diesen Socken schwitzen Sie weniger

Im Sommer bekommen wir relativ schnell schwitzige Füße. Vor allem, wenn man im Büro, in der Schule oder unterwegs geschlossene Schuhe trägt, merkt man schnell, dass die Füße schwitzen und dementsprechend auch unangenehm riechen. Doch warum schwitzen wir an den Füßen eigentlich so schnell?