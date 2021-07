„Keiner weiß, warum ich nicht mehr sehen kann“

Alles, was Petra will, ist, wieder gesund zu werden und zu wissen, woran sie erkrankt ist. „Ich brauche hoch dosierte und sehr teure Cannabistabletten, Vitamine und fast tägliche Therapien, die ich mir selbst finanzieren muss, was leider schwer ist, da ich wegen der Krankheit kein Einkommen habe und nur wenig Unterstützung bekomme. Es ist ein ständiger Kampf und eine Belastung, sich die teuren Medikamente zu finanzieren.“