Schumach und Bacher in Dressur ausgeschieden

„Von gemischten Gefühlen“ sprach Bacher nach seinem abendlichen Ritt. „Es waren einerseits sehr schöne Sachen drinnen, aber es war heute nicht ganz so leicht. Er war von der Atmosphäre und vom Stadion ein bisschen beeindruckt. Dadurch ist leider der Fehler in den Einerwechseln passiert, und auch in der Piaffe-Passage, die normalerweise eine seiner Stärken ist.“ Aber er könne es Fidertraum nicht übel nehmen, er habe so etwas in so einem Stadion noch nie erlebt. Im leeren Stadion höre man die Nebengeräusch mehr, als wenn es voll wäre. „Ich gehe mit einem positiven Gefühl raus“, sagte der Reiter.