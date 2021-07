D: Nicole Billa zur Fußballerin des Jahres gewählt

„Verrückt! Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet“, sagte die 25-jährige Billa, die mit der TSG in der vergangenen Saison Platz drei in der deutschen Bundesliga erreicht hatte. „Die Überraschung ist gelungen. Ich freue mich sehr!“ Vor zwei Jahren war die Stürmerin in Österreich zur Besten Spielerin gewählt worden. „Das kam genauso überraschend“, sagte die Tirolerin. „Vor Kurzem hat mir jemand erzählt, dass ich die Österreicherin mit den meisten Saisontoren in der deutschen Bundesliga bin - bei den Frauen und Männern. Mir sind solche Dinge gar nicht bewusst, weil ich einfach nur auf dem Platz stehen und Spaß haben will.“