Trump-Fans in Kalifornien wollen Brände aussitzen

Entlang der US-Westküste und in Kanada lodern derzeit unzählige Brände. Allein in der westkanadischen Provinz British Columbia wurden am Montag mehr als 2500 Evakuierungen angeordnet. Insgesamt wüten in der Provinz inzwischen rund 300 Waldbrände. Nach Einschätzung von Wissenschaftlern verstärkt der Klimawandel die Trockenheit in der Region und schafft damit die Bedingungen für Waldbrände, sich auszubreiten.