Bar-Chef kritisiert die Behörden harsch

Nun neuer Cluster nach Waldfest in Unken

Beim Land will man das so nicht stehen lassen: Man habe eine strenge Kontaktnachverfolgung und Kategorisierung gewählt, weil der Verdacht auf eine Delta-Variante bestand – das habe sich auch bestätigt. Die Gästelisten habe man verwendet. Nur hätten viele Gäste nicht angegeben, mit wem sie in der Bar waren.