Bar-Cluster wegen Superspreader in Salzburg

52 Infizierte in Bar-Cluster

Besonders im Pinzgau hat sich die Lage in den letzten Wochen stark verändert. So war der Bezirk Zell am See einer der wenigen, der teilweise sogar eine Inzidenz von 0,0 erreichte - also keinen Covid-Infizierten im ganzen Bezirk hatte. Nun kletterte der Wert jedoch rasch auf 119,1. Eine große Rolle spielt hier der Covid-Cluster rund um die Baumbar in Kaprun. Inzwischen gibt es hier 52 Infizierte, das Land geht davon aus, dass die Delta-Variante für die vielen Infektionen verantwortlich ist.