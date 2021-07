US-Sängerin Halsey ist Mutter geworden

Die US-Sängerin Halsey („You Should Be Sad“, „Bad At Love“) ist - wie erst jetzt bekannt wurde - vor ein paar Tagen Mutter geworden. „Dankbarkeit“ für die „ungewöhnlichste und euphorische Geburt“, schrieb die 26-Jährige am Montag im Onlinedienst Instagram. Ender Ridley Aydin sei am 14. Juli zur Welt gekommen.