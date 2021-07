Katastrophe in Belgien: Florianis eilen zu Hilfe

Großflächig überflutete Städte und Gemeinden sowie tausende verzweifelte Menschen, die nach wie vor in ihren Häusern eingeschlossen sind. Die belgischen Einsatzkräfte kämpfen seit vielen Stunden gegen eine Jahrhundertflut. Wenigen Stunden nach dem Hilferuf formierten sich der erste Feuerwehr-Hilskonvoi aus Niederösterreich: Bereits um 17 Uhr starteten am 15. Juli 103 Katastrophenhelfer mit 26 Rettungsboten von der Landesfeuerwehrzentrale in Tulln.