Stresstest für Familie vor Reise nach Griechenland

Begonnen hat alles damit, dass die Familie am Vortag des Abfluges noch „brav“ einen Antigentest machte. Bei den Kindern notwendig, da erst teilgeimpft, bei den Eltern war es eine „Fleißaufgabe“, da sie schon zweimal geimpft sind. Selbsttests haben alle vier Zuhause auch gemacht, aber diese zählen bekannterweise in so einer Situation nicht.