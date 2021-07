Bahngleis ein Muss oder an der Realität vorbei?

Unter Punkt 6 der Stellungnahme an das Amt der Tiroler Landesregierung bemängelte das Transitforum am 26. November 2020, dass kein Eisenbahnanschluss vorgesehen sei. „Es ist unverständlich, dass ausgerechnet der Staatsbetrieb Post AG und der Staatsbetrieb ÖBB nicht kooperieren“ – ausgerechnet in einer Zeit, in der auf allen Politebenen ständig vom Klimaschutz geredet werde. Die Stellungnahme war Teil der Strategischen Umweltprüfung (SUP) für das Projekt.