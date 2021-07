Betriebskosten sind um 2,3 Prozent angestiegen

Zum 13. Mal legt die Mietervereinigung (MVÖ) Zahlen zum Preisgefüge von Betriebskosten in privaten Wiener Mietshäusern vor. Eine 70-Quadratmeter-Wohnung in Wien war im Jahr 2019 demnach mit monatlich durchschnittlich 155 Euro an Nettobetriebskosten belastet. Im Jahresvergleich sind die Positionen Müllentsorgung und Hausreinigung am kräftigsten gestiegen, ein Drittel der Betriebskosten machten Verwaltungshonorare und Versicherungsprämien aus. Die Betriebskostenabrechnungen für das Jahr 2020 waren bis spätestens 30. Juni 2021 offenzulegen.