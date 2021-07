Hohe Ergreiferprämie um verstümmelte Katzenbabys

Noch keine konkrete Spur gibt es zu jenem Irren, der, wie berichtet, zwei Babykatzerln die Hinterbeine abgeschnitten - und die lebenden Tiere im Dosenmüll „entsorgt“ hat! Die „Krone“ hat 4000 Euro Ergreiferprämie ausgelobt, Hinweise zur Tierquälerei Anfang Juli in Maria Lankowitz in der Steiermark bitte an die Polizei. Inzwischen sind „Bonnie“ und „Clyde“ dank bester Pflege auf dem Weg der Besserung.