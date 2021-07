So retten Sie jetzt Ihren hitzeverbrannten Rasen

Bei den derzeitigen Temperaturen leiden nicht nur wir, sondern vor allem auch unsere Tiere und Pflanzen. Die extreme Hitze in den letzten Wochen, gepaart mit wenig Wasser sorgen dafür, dass Pflanzen und Blumen im Garten vertrocknen oder gar komplett eingehen. Auch dem Rasen tut die Hitze nicht gut, was sich vor allem an braunen, hässlichen Flecken auf dem eigentlich schönen Grün erkennen lässt.