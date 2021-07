Holzbauten werden künftig forciert

Land will Umfragen in Spitälern ernst nehmen

Thema waren durch eine FPÖ-Anfrage auch zwei Umfragen beim medizinischen Personal. Wie berichtet, gibt es bei Pflegern und Ärzten noch einiges zu tun. Landesvize Christian Stöckl (ÖVP) versteht die Kritik an der fehlenden Wertschätzung seitens der Spitäler nicht. Dass die Geschäftsführung bei den Ärzten in der Kritik steht schon, da diese nicht alle Wünsche des Personals erfüllen kann.