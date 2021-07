Impfbus in Tirol: Standorte und Termine fixiert

Das Land Tirol baut das Angebot für Erstimpfungen ohne Anmeldung weiter aus. Der von Gesundheitslandesrätin Annette Leja (ÖVP) am Dienstag angekündigte „Impfbus“ wird am Samstag und am Sonntag erstmals unterwegs sein, teilte das Land am Mittwoch mit. Am Samstag wird der Bus von 9.00 bis 18.00 Uhr beim Einkaufszentrum DEZ in Innsbruck Station machen und am Sonntag ebenfalls von 9.00 bis 18.00 Uhr beim Sportpark in Kitzbühel.