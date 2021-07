Haftstrafen nach Coups in Tiroler Kinderboutiquen

„Die Täter gingen äußerst professionell vor“, meinte die Staatsanwältin am Montag in Innsbruck vor Gericht. Mit einem Gerät, das auch Feuerwehren für das Öffnen von Wohnungen benutzen, brachen die Kriminellen Türen auf, räumten in nur wenigen Minuten die Geschäfte so gut wie leer und transportierten die erbeutete Ware mit Kleintransportern ab.