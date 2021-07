Zum Nulltarif: Herzog holt Frankfurt-Spieler!

„Er hat bereits für Furore gesorgt“

„Yannick ist ein Spieler, der uns in der Innverteidigung verstärken wird. Er hat in seinen jungen Jahren bereits bei Bayern und in Frankfurt für Furore gesorgt. Wir sind froh, dass wir eine weitere Option in der Innverteidigung ablösefrei verpflichten konnten“, jubelt Sportdirektor Marcel Ketelaer.